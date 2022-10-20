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Группа охранных предприятий Блок 54

Диспетчеризация

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Охранная сигнализация для гаража: летняя цена

от 12 800 ₽ за подключение
от 27 ₽ в день за реагирование

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Наши услуги

Охранная сигнализация

Беспроводная, проводная или смешанная установка.
Защита входной зоны, видеонаблюдение, датчики дыма, постановка/снятие с брелока или приложения.

Абонентская плата:

От 17 ₽ в день

Видеонаблюдение

Монтаж, проектирование и обслуживание систем наружного и внутреннего видеонаблюдения. Облачное видеонаблюдение с подбором индивидуального выгодного тарифа.

Стоимость:

Индивидуально

Физическая охрана

Вооруженная и невооруженная физическая охрана лицензированными, квалифицированными сотрудниками со знанием нормативов, правовой базы и навыками оказания первой помощи.
Доступные варианты физической охраны:
  • Стационарная
  • Патрульная
  • Личная
  • Сопровождение ценных грузов
  • Охрана общественно-массовых мероприятий
  • Охрана объектов культурного наследия

Стоимость:

От 160 ₽ в час

Сопровождение грузов

Сопровождение малогабаритных и крупногабаритных грузов в городе (на вашем или нашем автомобиле), а также сопровождение груза в пути следования:
  • Проработка маршрута с планом остановок
  • Подготовленная охрана с оружием
  • Защитные контейнеры, сейфы, пломбы, замки
  • Взаимодействие с правоохранительными органами

Стоимость:

Индивидуально

Система СКУД

Система контроля управления доступом от группы охранных предприятий БЛОК54:
  • Проектирование
  • Установка
  • Настройка
  • Проверка и обслуживание
  • Интеграция с пожарной и охранной сигнализацией

Стоимость:

Индивидуально

Охрана массовых мероприятий

Обеспечение порядка на культурных, общественно-политических и спортивных массовых мероприятиях.

Стоимость:

От 500 руб в час

Пожарная сигнализация

Обслуживание, проектирование, подбор оборудования, монтаж, настройка и проверка систем охранно-пожарной сигнализации.

Абонентская плата:

От 17 ₽ в день

Диспетчеризация

Обеспечение круглосуточного доступа транспорту спец. служб для заградительных устройств.

Подключение:

От 1 500 ₽ в месяц

О нас

Обеспечиваем вам охрану, безопасность и конфиденциальность. Мы знаем, что нужно для вашего комфорта. Наш коллектив — это команда профессионалов, любящих свою работу. Наши клиенты могут быть уверены, что их интересы в полной мере будут соблюдены.

Краж предотвращено

Работаем с

Пожаров предотвращено

Наши клиенты

Работаем по всей России

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