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Группа охранных предприятий Блок 54
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от 12 800 ₽ за подключение
от 27 ₽ в день за реагирование
Наши услуги
Охранная сигнализация
Защита входной зоны, видеонаблюдение, датчики дыма, постановка/снятие с брелока или приложения.
Абонентская плата:От 17 ₽ в день
Видеонаблюдение
Стоимость:Индивидуально
Физическая охрана
Доступные варианты физической охраны:
- Стационарная
- Патрульная
- Личная
- Сопровождение ценных грузов
- Охрана общественно-массовых мероприятий
- Охрана объектов культурного наследия
Стоимость:От 160 ₽ в час
Сопровождение грузов
- Проработка маршрута с планом остановок
- Подготовленная охрана с оружием
- Защитные контейнеры, сейфы, пломбы, замки
- Взаимодействие с правоохранительными органами
Стоимость:Индивидуально
Система СКУД
- Проектирование
- Установка
- Настройка
- Проверка и обслуживание
- Интеграция с пожарной и охранной сигнализацией
Стоимость:Индивидуально
Охрана массовых мероприятий
Стоимость:От 500 руб в час
Пожарная сигнализация
Абонентская плата:От 17 ₽ в день
Диспетчеризация
Подключение:От 1 500 ₽ в месяц
О нас
Обеспечиваем вам охрану, безопасность и конфиденциальность. Мы знаем, что нужно для вашего комфорта. Наш коллектив — это команда профессионалов, любящих свою работу. Наши клиенты могут быть уверены, что их интересы в полной мере будут соблюдены.
Краж предотвращено
Работаем с
Пожаров предотвращено
Наши клиенты
Работаем по всей России
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